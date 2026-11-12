إعلام إسرائيلي: ليبرمان يرفض عرض تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو ويتمسك بدعم «إيزنكوت» لتشكيل الحكومة المقبلة

كشف إعلام إسرائيلي أن جهات في حزب الليكود تواصلت مع أفيجدور ليبرمان وعرضت عليه الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكد إعلام إسرائيلي أن ليبرمان رفض عرض تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو وتمسك بدعم جادي إيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي سياق آخر.. أكد وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس أن تل أبيب ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة لمواصلة العمليات في غزة ولبنان وسوريا والضفة.

وقال كاتس عبر منصة إكس : نحن لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية في غزة، عمليات دفاع وهجوم في لبنان