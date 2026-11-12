شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، عن حقيقة ما تردد بشأن تقدم الثنائي شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:



«في خبر انتشر أن شيكو بانزا وعدي الدباغ تقدما بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة، مصدر من داخل النادي قالنا: لحد إمبارح الأربعاء هذا الأمر محصلش ومفيش أي شكاوى من اللاعبين، والنادي مأمن نفسه كويس قوي مع اللاعبين الأجانب عشان ميحصلش زي ما حصل قبل كده مع عبد الحميد معالي وصلاح مصدق، والدفعات بيتم صرفها في الفترة القانونية وتم صرفها بالفعل، وبالتالي مفيش أي أزمات، والمستحقات المتأخرة حاليًا هيتم دفعها للاعبين في الأيام القادمة بما يضمن سلامة الموقف القانوني للنادي».

حيث أن النادي يحرص على صرف الدفعات المالية للاعبين خلال المواعيد القانونية المحددة، مؤكدًا أن الدفعات المستحقة تم صرفها بالفعل، وهو ما يضمن سلامة الموقف القانوني للنادي ويجنب الإدارة الدخول في نزاعات جديدة.

و أن المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خلال الفترة الحالية سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة، في إطار حرص إدارة الزمالك على الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على استقرار الفريق، وعدم منح أي لاعب فرصة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي.