الرئيس السيسي يتابع تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة بطاقة 12 مليون راكب سنويا

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات المقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسئولين، لاستعراض خطط تطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي.

وتأتي مشروعات التطوير ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للمطارات المصرية، وزيادة قدرتها على استقبال المسافرين، بما يدعم حركة السياحة الوافدة ويعزز الربط الجوي مع الأسواق المختلفة.

كما أكد الرئيس أهمية مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، وفقًا للمعايير الدولية.