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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سنوات من الإهمال.. القاهرة تعيد الحياة للحديقة اليابانية بحلوان

الحديقة اليابانية
الحديقة اليابانية
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتهاء إدارة الحدائق المتخصصة بالمحافظة من أعمال ترميم تماثيل الحديقة اليابانية بحلوان، بالاستعانة بعدد من الخبراء والمرممين المتخصصين، وإعادتها إلى حالتها الأصلية والحفاظ على طابعها التاريخي والحضاري، وذلك في إطار أعمال تطوير الحديقة وإعادة إحيائها ورفع كفاءتها.

محافظة القاهرة 

ووجه محافظ القاهرة بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية وإعادتها إلى حالتها الأولى، بما يسهم فى استعادة مكانتها كأحد أهم المتنفسات الترفيهية والتاريخية لأهالى حلوان، وتوفير بيئة حضارية تليق بروادها، مع الحفاظ على عناصرها المعمارية والفنية المميزة.

وتعد الحديقة اليابانية بحلوان إحدى الحدائق العامة التابعة لإدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، وأنشأها المهندس المعماري ذو الفقار باشا عام 1919 على الطراز الآسيوي، لترمز إلى حضارات الشرق، وكان يطلق عليها في البداية «كشك الحياة الآسيوي»، قبل أن تعرف باسم «الحديقة اليابانية».

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 10 أفدنة، وتم الانتهاء من تصميمها عام 1922، وتحتضن مجموعة مميزة من التماثيل والمنحوتات ذات الطابع الآسيوي، التى تمثل أحد أبرز عناصر تميزها، ومن بينها تمثال زهرة اللوتس الذي يتوسطه تمثال لمصمم الحديقة ذو الفقار باشا، وتحيط به ثلاثة أفيال شرقية، وتمثال بوذا الشهير المجاور لسفينة، إلى جانب 48 تمثالًا لتلاميذ المعلم البوذي «شيبة» يجلس في وسطهم، ومجموعة تماثيل «الحكمة الثلاثية» التي تجسدها ثلاثة قرود في مقولة «لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم»، فضلًا عن تمثال سلحفاة تحمل تنينًا يرمز إلى القوة والتحمل.

وتأتي أعمال ترميم التماثيل ضمن جهود محافظة القاهرة للحفاظ على التراث الحضارى والمعمارى للحدائق التاريخية، وإعادة إحياء الأصول التراثية بالعاصمة، وتطوير المساحات الخضراء والمتنفسات العامة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتوفير أماكن ترفيهية وحضارية للمواطنين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحديقة اليابانية بحلوان

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