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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ذكرى رحيله.. ناقد فني يكشف سر عبقرية "الساحر" محمود عبد العزيز وتمرده على أدوار الفتى الجان

محمود عبد العزير
محمود عبد العزير
شيماء جمال

قال الناقد الفني محمد شوقي إن النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذي لقبه الجمهور بـ "الساحر"، يمثل اسماً كبيراً في عالم السينما والدراما، واستطاع بأدواره المختلفة والمتفردة أن يتغلغل في قلوب وأذهان الأجيال المتعاقبة. 

وأضاف شوقي خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" أن مسيرة عبد العزيز الحافلة انطلقت منذ بداياته في مسلسل "الدوامة" عام 1973، مروراً بأعمال خالدة في تاريخ السينما مثل "الحفيد"، و"العار"، و"الكيف"، و"جري الوحوش"، و"نهر الخوف"، و"الكيت كات" بشخصية الشيخ حسني، و"البريء"، و"إعدام ميت"، مشيراً إلى أنه ظهر وسط جيل من العمالقة ضم نور الشريف، وعادل إمام، ومحمود ياسين، وعزت العلايلي، وحسين فهمي، لكنه نجح في حجز مكانة خاصة لنفسه وسط كل هؤلاء النجوم.
وكشف عن سر عبقرية محمود عبد العزيز في إدارة موهبته يكمن في تمرده المبكر على أدوار "الفتى الجان" والفتى الوسيم وتقديمه لأدوار غير نمطية منذ مسلسل "البشاير" ودور الدكتور عادل في فيلم "العار" وصولاً لفيلم "الكيت كات". 

واستشهد بفيلم "التزوير في أوراق رسمية" الذي عُرض عام 1984، حيث جسد فيه دور الأب للفنانين إيمان البحر درويش وهشام سليم وهو لا يزال في قمة شبابه ونضجه الفني، كما تألق أمام نجمات السينما الأولى مثل نجلاء فتحي، ونبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسهير رمزي، ومديحة كامل، ونجح ببراعة فائقة في تقديم الكوميديا، والميلودراما، والتراجيديا، والأكشن.
وتوقف الناقد الفنى عند محطة مسلسل "رأفت الهجان" بأجزائه المختلفة، واصفاً إياه بأنه علامة فارقة في الدراما التلفزيونية المصرية والعربية وله تأثير قومي ووطني كبير. 

وأكد أن المسلسل، رغم مرور ما يقرب من 40 عاماً على إنتاجه، لا يزال يمثل أيقونة الأعمال الدرامية ويحظى بنجاح وقبول واسع من كل الأجيال كلما أُعيد عرضه؛ بفضل تركيبته الفنية الفريدة التي وثق من خلالها عبد العزيز بطولة خالدة من بطولاتنا المصرية العظيمة.

الساحر محمود عبد العزيز الفتى الجان الدوامة الحفيد العار الكيف جري الوحوش الكيت كات نور الشريف عادل إمام

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