12 مليون راكب إضافي.. خطة لتطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة

تستعد الدولة لتنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدني، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتعزيز قدراتها على استقبال حركة السفر والسياحة، من خلال تطوير عدد من المطارات الحيوية، في مقدمتها مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسئولين، المشروعات المقبلة في قطاع الطيران، والجهود الجارية لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات النقل الجوي.

إضافة 12 مليون راكب سنويًا

وتشمل خطة التطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وهو ما يدعم قدرة القطاع على استيعاب الزيادة في أعداد المسافرين وتلبية احتياجات حركة السياحة والنقل الجوي.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة المطارات وتطوير خدماتها، وتعزيز شبكة النقل الجوي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

تطوير المطارات وفق المعايير الدولية

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تطوير قطاع الطيران المدني، وتحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين.

كما تستهدف خطة التطوير تعزيز مكانة المطارات المصرية كمراكز مهمة للنقل الجوي، ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفقًا للمعايير الدولية.

ومن المنتظر أن تسهم زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في دعم حركة السياحة الوافدة، وتوسيع فرص الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، بما يعزز دور قطاع الطيران في الاقتصاد المصري.