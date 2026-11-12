أول مصري يفوز بجائزة «جون سكوت» .. الدكتور ماجد أبو غربية يكشف بدايات رحلته العلمية

أعرب العالم المصري الدكتور ماجد أبو غربية، أستاذ ومؤسس معهد مولدر لأبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة جامعة تيمبل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، عن فخره وسعادته الكبيرة بفوزه بجائزة "جون سكوت" لعام 2026، والتي تُعد واحدة من أعرق وأقدم الجوائز العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم قائمة الفائزين بها علماء كباراً مثل "ماري كوري" و"توماس إديسون".

وقال أبو غربية عبر برنامج صباح الخير يا مصر، إن هذا الفوز يمثل تكريماً حقيقياً لثمرة جهود فريق الباحثين الممتازين الذين عملوا معه بتصميم وإصرار لاكتشاف أدوية جديدة تخفف آلام الملايين من المرضى.

واستعاد الدكتور ماجد أبو غربية، بدايات رحلته العلمية التي انطلقت من حبه لمادة الكيمياء في مصر؛ حيث التحق بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وحصل منها على درجة الماجستير على يد أساتذة متميزين، نصحوه بالسفر لاستكمال دراسته في أمريكا.

وأوضح أنه حصل على منحة دراسية من جامعة بنسلفانيا وبدأ أبحاثه في الكيمياء الطبية، ثم انتقل للعمل في شركة دواء كبرى هي شركة "وايث" (التي أصبحت حالياً جزءاً من شركة "فايزر")، لينجح مع فريقه في ابتكار وتطوير عشرة أدوية جديدة، معظمها أدوية مبتكرة أسهمت بفعالية في تخفيف معاناة المرضى.

وكشف العالم المصري عن فلسفته في البحث العلمي التراكمي الممتد لأكثر من 50 عاماً، موضحاً أن صناعة أي دواء تبدأ أولاً بمعرفة المسبب الدقيق للمرض أو ما يُعرف بـ "التارجت"، لافتاً إلى أن تطور العلم ومعرفة أن جسم الإنسان يضم ما بين 30 إلى 40 ألف جين مسؤولة عن إنتاج بروتينات قد يسبب أي خلل فيها الأمراض، ساعد في تصميم مواد كيميائية تعالج هذا الخلل بدقة.

وشدّد أبو غربية على الأهمية القصوى لبراءات الاختراع، مؤكداً أنه لا توجد شركة دواء ستنتج علاجاً دون حماية براءة اختراع، وهو ما دفعه لتأسيس مكاتب لنقل التكنولوجيا في جامعة تيمبل ونصح الجامعات المصرية بتطبيقها.