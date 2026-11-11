عالم مصرى: فخور بحصولي على الجائزة العالمية.. وفريقي البحثي وراء تطوير علاج مُوجّه للسرطان

قال الدكتور ماجد أبو غريبة، عالم مصري وأستاذ كرسي لورا إتش كارنييل، إنه يشعر بالفخر لحصوله على الجائزة العالمية جون سكوت لعام 2026، باعتباره أول مصري ينالها، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا التكريم تقديرًا لفريق الباحثين الذين عملوا معه وتفانيهم في اكتشاف أدوية تسهم في تخفيف آلام المرضى.

وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو، أن أبحاث علاج السرطان شهدت تطورًا كبيرًا، خاصة بعد معرفة الجينات البشرية عام 2000، والتي يبلغ عددها حوالى 30 إلى 40 ألف جين تنتج البروتينات، موضحًا أن حدوث خلل في هذه الجينات قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وأوضح أن العلاج الموجه يعتمد على ربط الدواء بأجسام مضادة ينتجها الجهاز المناعي من خلال رابطة كيميائية، بما يسمح باستهداف الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا الطبيعية، لافتًا إلى أن مجموعته البحثية كانت أول من عمل في هذا المسار، وأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تكن قد شاهدت هذا النوع من الأدوية عند تقديمه، قبل أن يصل إلى المرضى عام 2000.

وأشار إلى أن الأمر استغرق حوالى 10 سنوات حتى بدأت شركات أخرى في تطوير أدوية مماثلة، ويُعرف هذا النوع من العلاجات باسم الأدوية المقترنة بالأجسام المضادة.