خطورة شرب الشاي ساخن جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

يحرص كثيرون على تناول الشاي ساخنا فور تحضيره، باعتباره جزءا أساسيا من الروتين اليومي، لكن ما لا يعرفه البعض أن تناول المشروبات شديدة السخونة بصورة متكررة قد يشكل خطرا على صحة المريء، وفقا لما تشير إليه الأبحاث والتقييمات الصحية الدولية.

وأوضحت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تناول المشروبات شديدة السخونة، التي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية، يصنف ضمن العوامل التي يُحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان، خاصة فيما يتعلق بسرطان المريء.

لماذا يمثل الشاي شديد السخونة خطرا؟

يرتبط الخطر بدرجة حرارة المشروب وليس بنوعه فقط، إذ يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة إلى إحداث إصابات حرارية في بطانة المريء، ومع تكرار هذه الإصابات قد تزداد احتمالات حدوث تغيرات في الخلايا.

نصائح لتناول الشاي بطريقة آمنة..

1. اترك الشاي يبرد قليلا بعد تحضيره قبل تناوله.

2. تجنب شرب المشروبات التي تسبب إحساسا بالحرقان في الفم أو الحلق.

3. لا تتناول الشاي فور صبه من الماء المغلي.

4. اهتم بدرجة حرارة المشروبات الساخنة عموما، وليس الشاي فقط.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عن شرب الشاي، وإنما تجنب تناوله في درجات حرارة مرتفعة للغاية.