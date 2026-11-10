يستوعب 700 كلب.. محمد سعد يكشف تفاصيل أول مأوى متكامل للكلاب الضالة في مصر

كشف الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل إنشاء أول مأوى متكامل للكلاب الضالة في مصر، والذي يستوعب نحو 700 كلب، في إطار جهود الدولة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان.

وتناول رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، ملف التعامل مع الكلاب الضالة، والجهود المبذولة لتطوير آليات التعامل مع الظاهرة، خاصة في ظل تزايد المطالبات المجتمعية بتوفير حلول تضمن سلامة المواطنين والحد من مخاطر التعرض للعقر.

أول مأوى متكامل للكلاب الضالة في مصر

ويأتي إنشاء المأوى الجديد باعتباره خطوة في إطار التعامل المنظم مع ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 700 كلب، بما يوفر مكانًا مخصصًا لإيوائها بدلًا من وجودها في الشوارع، ويسهم في دعم جهود الجهات المعنية للتعامل مع الظاهرة.

حماية المواطنين والرفق بالحيوان

ويطرح ملف الكلاب الضالة تحديًا يتطلب التعامل معه من خلال آليات متكاملة، تجمع بين الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب في المناطق السكنية، إلى جانب مراعاة قواعد الرفق بالحيوان.

وتسعى الدولة من خلال التحركات المرتبطة بهذا الملف إلى تطوير أساليب التعامل مع الكلاب الضالة، بما يحقق الاستجابة للمخاوف المجتمعية، ويساعد على توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.