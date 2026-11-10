نقل النواب تعقد اجتماعا عاجلا اليوم لمناقشة حادث تصادم قطاري العياط

تعقد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر اجتماعا عاجلا اليوم لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وقال وحيد قرقر، إنه تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للحصول على الموافقة بعقد الاجتماع العاجل، ومناقشة ملابسات الحادث وتداعياته، مع دعوة الفريق وزير النقل لحضور الاجتماع.

اجتماع عاجل بحضور وزير النقل

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المستشار هشام بدوي وافق على عقد الاجتماع، وبناءً عليه جرى توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة، لحضور الاجتماع المقرر عقده اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات الحادث.

