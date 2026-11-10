بدء اجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأمريكا في أبو ظبي

بدأ في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قبل جولة مفاوضات ثلاثية بين أمريكا وأوكرانيا وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي استبعد نفسه من المفاوضات بشأن أوكرانيا بدعمه المالي والعسكري لنظام كييف، فيما أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن المشاركين بالمفاوضات الثلاثية في أبو ظبي سيناقشون قضايا الأمن الجماعي.



وقال وزير الخارجي الروسي، خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن الجماعي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: "لدينا خبرة كبيرة، وآمل أن تكون هذه الخبرة مفيدة في المفاوضات الجارية في أبو ظبي، والتي تبدأ الآن، سنناقش، بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي الذي وافقنا عليه، قضايا الأمن الجماعي في هذه المنطقة، في إطار ضمانات تدخل حيز التنفيذ بعد التوصل إلى تسوية شاملة وكاملة".

المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي

تستمر المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي على مدى يومين، 10 و11 نوفمبر الجاري.

فيما يضم فريق التفاوض الروسي في أبوظبي، 5 أعضاء و6 خبراء.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات في أبوظبي ستتناول ملف الضمانات الأمنية، وأن المشاركين سيركزون على وضع آليات لمنع التهديدات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

والتسوية الأوكرانية، رغم كونها قضية بالغة الأهمية، تمثل محوراً واحداً فقط ضمن نقاشات أوسع، تصب في هدف رئيسي يتمثل في إنشاء منظومة أمنية شاملة وغير قابلة للتجزئة على مستوى القارة بأكملها.

وبدأ في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الثلاثاء، بالتزامن مع استضافة المدينة جولة جديدة من التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مؤشرات أمريكية على إبداء موسكو وكييف مرونة محدودة، بصورة غير معلنة، بشأن التنازلات المتعلقة بالأراضي.

مشاورات تسبق المحادثات الثلاثية

يأتي الاجتماع في إطار مشاورات تسبق المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، بوساطة أمريكية، في محاولة لتقريب المواقف بشأن تسوية الحرب وترتيبات الأمن بعد انتهائها.