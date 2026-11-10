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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المقاولون العرب توقّع اتفاقية مع HLF الصينية وتدخل مجال أدوات حفر آبار البترول والغاز

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
آية الجارحي

أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، عن توقيع الشركة اتفاقية وكالة تجارية حصرية مع  Chengdu HLF Diamond Bit Co., Ltd. الصينية، المتخصصة في تصنيع رؤوس حفر آبار البترول والغاز.

 وبموجب الاتفاقية تتولى المقاولون العرب تمثيل منتجات الشركة وتسويقها داخل جمهورية مصر العربية. 

وتسعى الشركتان إلى بناء شراكة طويلة الأمد، تشمل مستقبلاً دراسة فرص التصنيع المحلي لخدمة السوق المصرية والأسواق الإقليمية.

وتشمل الاتفاقية رؤوس الحفر ذات القواطع الماسية (PDC)، وأدوات توسيع الآبار، رؤوس استخلاص العينات الصخرية. وتنتج HLF هذه الأدوات وفق المواصفات القياسية لمعهد البترول الأمريكي (API) وشهادات الجودة الدولية (ISO)، استناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من خمسه وعشرين عاماً.

ووقّع الاتفاقية الدكتور المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و Cheng Xingfa – مدير عام الشركة الصينية، وحضر مراسم التوقيع المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد زين العابدين مدير إدارة الاستشارات الإستراتيجية وذكاء الأعمال عن شركة المقاولون العرب، كماحضر عن شركة HLF المهندس شادى شرف نائب رئيس الشركة لتطوير الأعمال،  و Alex XIE –مدير تطوير الأعمال الدولية، و Nick Cheng –مدير تطوير الأعمال بالشركة. 

وعقب التوقيع أكد المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدخول الشركة مجال خدمات وتوريدات قطاع البترول والغاز، وتنويع أنشطتها بما يتجاوز أعمال المقاولات.

وأوضح أن المقاولون العرب ستوظّف خبرتها الممتدة منذ عام 1955، وانتشارها الجغرافي، وإمكاناتها اللوجستية والفنية، لخدمة شركات البترول العاملة في مصر بأدوات حفر عالية الكفاءة تخفّض تكلفة الحفر.

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