العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي جثة طفل هامدة عقب تغيبه بالساعات بشوارع مدينة زفتي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة طفل لما يتجاوز سوي عامين بأحد الشوارع الرئيسية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما شكل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة والرائد محمد سرحان وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبه جنائية في الحادث من عدمه وتحديد هوية الجاني لعرضه على جهات التحقيق.

تحري الواقعة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.