هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

يتساءل عدد كبير من المصلين عن حكم صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر، وهل يجوز أداء ركعات القيام في الدقائق الأخيرة قبل الفجر؟ وما آخر وقت لها؟ حيث إن صلاة قيام الليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في الثلث الأخير من الليل، حيث يستحب الإكثار من الدعاء والاستغفار وطلب المغفرة والرحمة؛ وفي السطور التالية نوضح وقت قيام الليل الصحيح.

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟

وفي السياق، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من صلى قيام الليل قبل الفجر بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل، بشرط ألا يكون وقت الفجر دخل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة قيام الليل تكون فى الثلث الأخير من الليل، ومن صلى قيام الليل قبل الفجر فلا حرج لأن الليل يكون مستمرا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة ليست بالأذان ولكن بدخول وقت الفجر، فالأذان هو منبه أن وقت الفجر قد دخل.

ما آخر وقت لصلاة قيام الليل؟

ينتهي وقت قيام الليل بطلوع الفجر الصادق، وليس بمجرد اقتراب موعد الأذان أو سماع صوت المؤذن إذا كان الأذان في موعده الصحيح.

وإذا أراد المصلي أداء الصلاة قبل الفجر، فعليه أن يحرص على الانتهاء من قيام الليل والوتر قبل دخول وقت الفجر.

وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

يبدأ وقت صلاة الليل من حين الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولكن الوقت الأفضل لهذه الصلاة هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- ينزل إلى السماء في الثلث الأخير كما رُوي في الحديث: «إذا مضى شطرُ اللَّيل، أو ثُلُثاهُ، ينزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: هل من سائِلٍ يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مُستغفرٍ يُغفرُ له؟ حتَّى ينفجر الصُّبح».وفي أي وقت صلّى فيه المسلم فإنّه ينال الأجر والثواب بإذن الله تعالى.

أمّا عدد ركعات صلاة الليل؛ فإنّ المسلم يصلّي ما يشاء من الركعات مثنى مثنى، ولو صلّى المسلم إحدى عشر ركعةً مع الوتر فهو أفضل، لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فعل ذلك كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

فضل صلاة قيام الليل

مدح الله تعالى أهل قيام الليل في القرآن الكريم، وجعل لهم منزلة عظيمة وأجرًا كبيرًا في الدنيا والآخرة، وقد عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لصلاة قيام الليل، منها:

1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بـ صلاةقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

2-صلاةقيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3-صلاةقيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ علىصلاةقيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

6-صلاةقيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7-صلاة قيام الليل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن صلاة قيام اللّيل.

9- صلاة قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.