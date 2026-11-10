8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله

يواجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تصويتا محتملا على مساءلته تمهيدا لعزله في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، بعدما طرح النائب الجمهوري توماس ماسي 8 مواد للمساءلة تتضمن اتهامات بشن حرب على إيران دون موافقة الكونجرس، وإساءة استخدام السلطة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن ماسي، النائب عن ولاية كنتاكي، أعلن الاثنين تقديم مواد المساءلة، مطالبا بإجراء تصويت ومناقشة جادة بشأن الاتهامات الموجهة إلى هيجسيث.

وتشير تقديرات داخل الكونجرس إلى احتمال حصول القرار على الأغلبية البسيطة اللازمة لتمريره في مجلس النواب، رغم استمرار سيطرة الجمهوريين عليه حتى الثالث من يناير المقبل.

لكن فرص إدانة هيجسيث وعزله تبدو ضعيفة في مجلس الشيوخ، إذ يتطلب الأمر موافقة ثلثي الأعضاء، في حين يمتلك الجمهوريون 53 مقعدا من أصل 100.

ويأتي ذلك في وقت يطلق فيه هيجسيث على نفسه لقب «وزير الحرب»، ضمن مساعيه لإعادة تشكيل صورة الجيش الأمريكي، الذي وصفه عند توليه منصبه العام الماضي بأنه كان ضعيفا ومتأثرا بأفكار التيارات التقدمية.

وتعيد إجراءات المساءلة إلى الأذهان واقعة وزير الحرب الأمريكي السابق ويليام بيلناب، الذي أصبح عام 1876 أول مسؤول مدني يتولى قيادة الجيش الأمريكي ويواجه إجراءات مساءلة وعزل من الكونجرس.