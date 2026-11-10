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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية

السعودية
السعودية
أمنية رشاد الجلوي

أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى نجاح الدفاعات الجوية في التعامل مع التهديد وتحييده قبل وصوله إلى هدفه.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وأوضح المالكي، في بيان نشره عبر الحساب الرسمي للتحالف، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من رصد الصاروخ والتعامل معه وتدميره، دون أن يورد البيان تفاصيل بشأن موقع الاعتراض أو توقيته، أو ما إذا كانت هناك أضرار أو إصابات جراء الواقعة. 

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف مناطق متفرقة من السعودية، بالتزامن مع استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

التحالف السعودية الفصائل اليمنية اعتراض صاروخ الدفاعات الجوية

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