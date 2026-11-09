منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

يستعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للاحتفاء بأسماء تركت بصمتها في تاريخ الفن ، وتأتي الدورة الـ47 لتسلط الضوء على تجارب فنية متنوعة، جمعت بين أجيال مختلفة ومدارس سينمائية متعددة، في احتفاء يمتد من رموز السينما المصرية إلى أسماء بارزة على الساحة العالمية.

وتنطلق فعاليات الدورة 47 برئاسة الفنان حسين فهمي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، وتشمل قائمة المكرمين عددًا من الفنانين وصناع السينما الذين أسهموا في إثراء الصناعة على مدار سنوات طويلة.

مدحت العدل وسعيد شيمي.. جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

يتصدر السيناريست والشاعر والمنتج مدحت العدل قائمة المكرمين، إذ يحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمشواره الذي امتد بين السينما والدراما وكتابة الأغاني والإنتاج.

وارتبط اسم مدحت العدل بعدد من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها «آيس كريم في جليم» و«أمريكا شيكا بيكا» و«صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام» و«شورت وفانلة وكاب» و«مافيا»، كما قدم للدراما التلفزيونية أعمالًا متنوعة، منها «محمود المصري» و«العندليب: حكاية شعب» و«حارة اليهود» و«لأعلى سعر». وامتدت تجربته إلى الإنتاج من خلال شركة «العدل جروب»، التي شاركت في تقديم مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية.

ويحصل مدير التصوير سعيد شيمي أيضًا على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرة سينمائية تجاوزت خمسة عقود، شارك خلالها في تصوير أكثر من 100 فيلم روائي طويل، إلى جانب الأفلام التسجيلية والقصيرة.

وارتبط اسم شيمي بأعمال شكلت محطات مهمة في السينما المصرية، وتعاون مع كبار المخرجين، من بينهم محمد خان وعاطف الطيب وعلي عبد الخالق، وقدم الصورة السينمائية لأفلام مثل «الحريف» و«سواق الأتوبيس» و«البريء» و«ضد الحكومة» و«العار» و«الطريق إلى إيلات»، كما يعد من رواد التصوير السينمائي تحت الماء في مصر والعالم العربي.

آسر ياسين.. جائزة فاتن حمامة للتميز

ويحصل الفنان آسر ياسين على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمشواره الفني واختياراته المتنوعة بين الأدوار السينمائية والدرامية، وقدرته على الانتقال بين الشخصيات ذات الطبيعة المختلفة.

وقدم آسر خلال مسيرته مجموعة من الأفلام التي تركت حضورًا لدى الجمهور والنقاد، من بينها «زي النهارده» و«رسائل البحر» و«فرش وغطا» و«أسوار القمر» و«تراب الماس»، إلى جانب أعمال تلفزيونية من أبرزها «30 يوم» و«بـ100 وش» و«سوتس بالعربي».

فاروق فلوكس.. الهرم الذهبي لإنجاز العمر

وينضم الفنان القدير فاروق فلوكس إلى قائمة المكرمين في الدورة الـ47، حيث يمنحه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمشواره الفني الذي امتد لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها أعمالًا متنوعة في السينما والمسرح والتليفزيون.

أنطوان زند.. تكريم لمسيرة في توزيع الأفلام

ويحتفي المهرجان بالموزع السينمائي أنطوان زند، من خلال تكريم خاص تقديرًا لمسيرته التي امتدت لأكثر من ستة عقود في مجال توزيع الأفلام، ودوره في تعزيز حضور الإنتاجات السينمائية العالمية داخل دور العرض المصرية.

وبدأ زند مشواره عام 1960، وعمل مع عدد من الشركات السينمائية العالمية، قبل أن يؤسس شركة «يونايتد موشن بيكتشرز» عام 1987، والتي أصبحت من أبرز شركات توزيع الأفلام الأجنبية في مصر، كما ارتبط اسمه بمحطات مهمة في سوق التوزيع السينمائي.

ماتيو جاروني وعبد الرحمن سيساكو.. حضور عالمي في قائمة التكريمات

وعلى المستوى الدولي، تضم قائمة المكرمين المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، صاحب التجربة السينمائية المتنوعة التي جمعت بين الواقعية والعوالم الخيالية، وقدم عددًا من الأعمال البارزة، من بينها «غومورا» و«حكاية الحكايات» و«بينوكيو» و«أنا القبطان»، الذي حصد عنه جائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي، ووصل إلى ترشيحات الأوسكار.

كما يكرم المهرجان المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، تقديرًا لإسهاماته في السينما الأفريقية وحضوره على الساحة الدولية، ومن أبرز أعماله «باماكو» و«تمبكتو» و«الشاي الأسود»، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي عام 2024.