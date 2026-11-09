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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرصة استثمارية جديدة بالعاصمة.. شروط تخصيص الأراضي ومفاجآت الطرح الأخير

مدينة حدائق العاصمة
مدينة حدائق العاصمة
حسام الفقي

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة، طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، بما يعزز من مكانة مدينة حدائق العاصمة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية، ويستمر التقديم عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى الأحد 15 نوفمبر 2026، وفق الطرح المعلن.

تفاصيل أراضي الإسكان الإستثمارية بمدينة حدائق العاصمة
ووفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاءت تفاصيل أراضي «الإسكان» الإستثمارية بمدينة حدائق العاصمة، كالتالي:

-قطعة أرض رقم ( 5 ) – بمركز الخدمات رقم 2 بمنطقة 2350 فدان – بمساحة (4839) م² – نشاط (تجاري).

-قطعة أرض رقم ( 87 ) – بمركز خدمات رقم 30 - بمساحة (15189) م² – نشاط (ترفيهي).

رابط حجز أراضي الإسكان الإستثمارية بمدينة حدائق العاصمة
ووفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمكن حجز أراضي «الإسكان» الإستثمارية بمدينة حدائق العاصمة، من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

شروط حجز أراضي الإسكان الإستثمارية بمدينة حدائق العاصمة
-مدة التنفيذ (3) سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الارض.

-النسبة البنائية: لا تزيد عن 40% من اجمالي مساحة قطعة الأرض.

-الارتفاعات: بدروم + دور ارضى - دورين متكررين.

-الردود: 5م أمامي - 4م جانبي - ام خلفي.

-المساحة قابله للعجز أو للزيادة والعبرة بما يتم تسليمه علي الطبيعة من قبل ادارة المساحة بالجهاز.

-يتم الالتزام بتوفير اماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الارض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

-يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

-يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على كافة موافقة الجهات المعنية.

-يلتزم المتقدم بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة ويعتبر تقدمه قرينة قاطعة على موافقته على موقع قطعة الارض محل الطرح.

نظام سداد أراضي الإسكان الإستثمارية بمدينة حدائق العاصمة
-يتم سدد باقي ثمن الأرض على أقساط (نصف سنوية متساوية مقسمة طول مدة التنفيذ الأصلية الواردة بعالية على إن يستحق القسط الأول بعد (16) شهر) من تاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص على ان يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق على الرصيد المدين بالإضافة الى النسبة المقررة طبقا لتعليمات وزارة المالية + 20.5 % مصاريف إدارية وذلك طبقا لشروط الطرح وطبقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (217) بتاريخ 10-08-2026.

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