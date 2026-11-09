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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

متى تصبح ألم الأسنان مشكلة خطيرة

الأسنان
الأسنان
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلات في الأسنان لذا من المهم معرفة علامات الخطر والخطوات التى تتخذ للعلاج داخل المستشفى. 

 ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل الإجراءات الطبية الشائعة التي يقوم بها طبيب الأسنان ما يلي:

 إصلاح الحشوات التالفة أو معالجة التسوس

إذا كشف الفحص عن وجود تسوس أو كسر في الحشوة القديمة، يقوم الطبيب بإزالة التسوس وتنظيف التجويف بدقة ثم سده بحشو جديد يحمي الأعصاب الداخلية.

العلاج الجذري 

عندما يصل الالتهاب أو البكتيريا إلى عمق السن ويصيب اللب العصبي، تصبح العدوى مؤلمة للغاية، وهنا يُجري الطبيب عملية تنظيف قنوات العصب وإزالة الأنسجة التالفة لحفظ السن من الخلع.

 علاج الخراجات والعدوى البكتيرية

إذا ظهر خراج (تجمع صديدي) نتيجة التهاب متقدم، يضطر الطبيب لتصريف الصديد ووصف دورة علاجية من المضادات الحيوية للقضاء على العدوى ومنع انتشارها إلى أجزاء الوجه أو مجرى الدم.

 متى يصبح ألم الأسنان حالة طارئة

​تؤكد المؤسسات الطبية أن هناك أعراضاً وعلامات تحذيرية لا تقبل الانتظار، وتستوجب التوجه الفوري إلى طوارئ الأسنان أو المستشفى، وأبرزها:

​استمرار الألم الحاد لفترة طويلة أو عدم استجابته للمسكنات.

​ظهور تورم ملحوظ في الوجه، أو الفك، أو الرقبة.

​الحمى وارتفاع درجات الحرارة أو القشعريرة المصاحبة لألم الأسنان.

​نزيف مستمر أو خروج إفرازات صديدية كريهة الطعم والرائحة من موضع السن.

​صعوبة واضحة في التنفس أو البلع.

الأسنان علاج الأسنان علامات الخطر الجذور ارتفاع درجات الحرارة

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