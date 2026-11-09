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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الفريق كامل الوزير مستهدف من الخونة والأعداء

كامل الوزير
كامل الوزير
عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة بشأن تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، مشيرا إلى أن جهاز التحكم الآلي «ATC» كان من العوامل الرئيسية المرتبطة بالحادث، بحسب تصريحاته، موضحا أن سائق القطار 134 أغلق الجهاز وتجاوز السرعة المحددة.

 وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «نقل الفريق كامل الوزير الأهالي أمس إلى محافظاتهم، عشرات الآلاف واقفين على المحطات بين محافظات ومراكز وقرى، وكل ده كان متوقف إمبارح».

وأوضح: «الفريق كامل الوزير مستهدف من الخونة والأعداء، قعدوا يطلعوا ويتكلموا؛ لحد ما طلع بيان النيابة العامة، وقال إن الجهاز ده لو كان شغال؛ ما كانش هيكون فيه حادث، ده جهاز مثبت السرعة، لكن السائق أغلقه، والمسؤولين فشلوا وتقاعسوا عن أداء شغلهم، مراقب محطة الرقة وناظرها، ومن سنتين خبطوا قطارين في بعض، كان الجهاز ده برضه فيه عطل، جه قائد القطار 134 قفل الجهاز وتجاوز السرعة المحددة ليه؛ فدخل في القطر، عشان كده الكارثة حصلت، لو كانت سرعته العادية؛ ما كانش الحادث هيكون بالقوة دي».

وتابع: «جهاز الـ إيه تي سي بيكون في كابينة قائد القطار، وهو نظام تحكم آلي، زي الصندوق الأسود في السفينة أو الطائرة».

وتابع: «اللي بيهاجموا وزير النقل بيقولوا كلام فارغ، مصر بتعمل قطار سريع في طابا، الفريق كامل الوزير كان من كام يوم في سيناء بخصوص قطار التنمية، وأنتو عارفين الهيصة اللي عاملها الكيان الصيهوني إن مصر بتعمل قطار في سيناء ، ما أعمل اللي أنا عايزه، مش بربط بحاجة، ده ملوش علاقة بالحادثة بس لازم أوريك اللي بيحصل».

وأوضح: «ييجي بقى العيال بتوع حسن البنا دول يهاجموا كامل الوزير ويعملوا حملة ضد وزير النقل، والناس اللي بتمشي وراهم ده فيه أحكام تاريخية على البلد كلها جوا وبرا من أول السيد الرئيس لأصغر مواطن، فييجي يقولك الفريق كامل الوزير، مفيش مسؤول مش زعلان، كل الناس زعلانة».

أحمد موسى الفريق كامل الإعلامي أحمد موسى

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