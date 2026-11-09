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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبرمان وآيزنكوت يحسمان مرشح رئاسة الكنيست.. والإعلان خلال ساعات

ليبرمان وآيزنكوت
ليبرمان وآيزنكوت
خاطر عبادة

توصل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الكنيست السادس والعشرين، خلال اجتماع عقداه اليوم الإثنين، وفقاً لما أوردته القناة الإسرائيلية "12".

هوية المرشح لا تزال سرية

ولم يُكشف حتى الآن عن هوية المرشح الذي اتفق عليه الطرفان، وسط ترجيحات بأن الإعلان عنه سيتم خلال الساعات المقبلة، بعد التشاور والتنسيق مع بقية قادة كتلة التغيير.

مشاورات مع بينيت وجولان ولابيد

ويرغب ليبرمان وآيزنكوت في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الأخرى في الكتلة، ومن بينهم رئيس حزب "معاً" نفتالي بينيت، ورئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، إلى جانب يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب "معاً"، الذي طُرح اسمه أيضاً ضمن المرشحين المحتملين لرئاسة الكنيست.

ويأتي الاتفاق في أعقاب تفاهم مبدئي توصل إليه قادة أحزاب الكتلة الأسبوع الماضي، يقضي بحسم مسألة رئاسة الكنيست بحلول اليوم، أي قبل يوم واحد من أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.

بيان مشترك: نثق في تشكيل حكومة مستقرة

وعقب الاجتماع، أصدر ليبرمان وآيزنكوت بياناً أكدا فيه "ثقتهما الكاملة بالقدرة على تشكيل حكومة مستقرة لأربع سنوات".

ويُعد هذا التفاهم مؤشراً على إحراز تقدم في مساعي كتلة التغيير للتوصل إلى تفاهمات مشتركة وتشكيل حكومة، رغم الخلافات القائمة بين مكوناتها، وإن كانت هذه التفاهمات لا تزال في مراحلها الأولية.

ومن المقرر أن يقدم قادة الكتلة، غداً الثلاثاء، ما لا يقل عن 61 توقيعاً، في إطار مساعيهم إلى تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا.

محاولة فاشلة لاستقطاب الحريديم

وفي وقت سابق اليوم، حاول رئيس كتلة حزب "يشار!" روعي فولكمان استقطاب الأحزاب الحريدية إلى هذه الخطوة، لكنه لم ينجح.

وكان فولكمان، وهو عضو الكنيست المرتقب، قد وجّه رسائل إلى رئيسي كتلتي شاس ويهدوت هتوراة، دعاهما فيها إلى الانضمام إلى طلب تغيير رئيس الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين، مشيراً إلى أن جمع التوقيعات تمهيداً لتقديم الطلب الرسمي لا يزال جارياً.

وفي رده على الدعوة، قال رئيس كتلة يهدوت هتوراة “يعقوب آشر” إن "الموقف المبدئي للكتلة هو أن تغيير رئيس الكنيست ينبغي أن يتم بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، وليس مع انعقاد الكنيست".

ليبرمان وآيزنكوت الكنيست إسرائيل

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