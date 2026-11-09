إحالة يوتيوبر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التشهير بالفنانة هالة صدقي.. 18 فبراير أولى الجلسات

أحالت النيابة العامة يوتيوبر إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتشهير بالفنانة هالة صدقي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مقطع صوتي منسوب إلى طليقها يتضمن عبارات مسيئة لها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2 مايو 2026، حين تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى شرطة تكنولوجيا المعلومات ضد يوتيوبر، اتهمته خلاله بالتشهير بها، بعد نشره وتداوله مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى طليقها، يتضمن وقائع وعبارات مسيئة لها.

وأشار البلاغ إلى أن طليق الفنانة سبق أن نشر توضيحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نفى خلاله صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حملة تتعرض لها والدة أبنائه الفنانة هالة صدقي.

وباشرت نيابة الهرم التحقيقات في الواقعة، التي قُيدت برقم 211 لسنة 2026 جنح اقتصادية، وحضر المستشار الدكتور شريف حافظ، محامي الفنانة، التحقيقات، وقدم حافظة مستندات تضمنت فلاشة إلكترونية تحتوي على الفيديو محل الاتهام، إلى جانب روابط قناة المتهم على موقع يوتيوب والمنشور والفيديو المتداول.

