«صوفيا».. ظافر العابدين يخوض رحلة إثارة وتشويق في دور العرض المصرية 25 نوفمبر

تستعد دور العرض السينمائية في مصر لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق «صوفيا»، أحدث أعمال الفنان التونسي ظافر العابدين، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول «إميلي» التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، أملًا في أن تعيد بناء العلاقة بين ابنتها «صوفيا» ووالدها «هشام» بعد انفصالهما.

غير أن الزيارة التي كان يُفترض أن تكون هادئة تنقلب إلى كابوس حين تختفي صوفيا فجأة.

ومع انكشاف سلسلة من الأكاذيب والأسرار والخيانات، تجد إميلي نفسها في سباق مع الزمن، تخوض فيه صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها بينما ينهار كل شيء من حولها.

ويمزج الفيلم، وهو إنتاج تونسي بريطاني مشترك، بين الإثارة والغموض والدراما العائلية، ويطرح تساؤلات حول العلاقات الأسرية وحدود ما يمكن أن تفعله الأم لإنقاذ ابنتها.

ويتولى ظافر العابدين تأليف الفيلم وإخراجه وإنتاجه، إلى جانب بطولته، ويشاركه التمثيل كل من جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي، وهبة عبوك، وزياد عيادي، وسعاد بن سليمان.

أما فريق العمل خلف الكاميرا فيضم: مدير التصوير ويلي نيل، والمونتير حافظ العريضي، ومصمم الإنتاج عادل العوني، ومهندس الصوت منصف طالب، والموسيقار سليم عرجون.

ويعد ظافر العابدين، من أبرز الفنانين العرب الذين جمعوا بين التمثيل والكتابة والإخراج، إذ تنقلت مسيرته بين التلفزيون البريطاني والسينما العالمية والدراما العربية.