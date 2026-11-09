وزير الخارجية يبحث مع كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي منع تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيد "تشو هيون" وزير خارجية كوريا الجنوبية، والسيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم 9 نوفمبر، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي شدد خلال حديثه مع المسئولين علي أهمية تعزيز جهود الوساطة والتهدئة لاحتواء التوتر في المنطقة، والحيلولة دون انزلاقها مجدداً لمواجهات عسكرية، مشيراً للأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي والعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما وأن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.

كما أشار الوزير عبد العاطي لأهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية ومن بينها البحر الأسود، حرصا على أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية للطاقة والغذاء، لاسيما وأن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب، وفي مقدمتها القمح، في العالم.

كما تناول المسؤولون تطورات الأوضاع في القارة الآسيوية، وأعرب الوزير عبد العاطي عن اهتمام مصر المتزايد بتطوير شراكتها مع دول شرق آسيا، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي لها في الاقتصاد العالمي.