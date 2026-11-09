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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الأردن سيبقى دائمًا إلى جانب سوريا».. رسائل دعم وتعاون أمني في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين

الاردن
الاردن
عادل نصار

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن تصريحات وزير الخارجية السوري بشأن مذكرات التفاهم التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة العليا السورية الأردنية حظيت بأصداء إيجابية، باعتبار أن هذه المذكرات تتناول مجالات التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بين البلدين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  وزير الخارجية السوري تحدث عن عدد من المشروعات التي جرى التداول بشأنها، من بينها الربط السككي بين سوريا والأردن وتركيا، وتوسيع معبر نصيب، إلى جانب مجالات المياه والزراعة والاتصالات والغاز والنفط وغيرها.

وأوضح أن الجانب الأبرز في تصريحات الوزير تمثل في حديثه عما شهدته محافظة درعا قبل نحو أسبوعين، عندما تعرضت إحدى القرى في المحافظة للقصف، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أعلن اجتماع لجنة أمنية عسكرية سورية أردنية لبحث جبر الضرر والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا، في إطار التنسيق بين الحكومتين السورية والأردنية.

وأشار هملو إلى أن الحكومة السورية لا تسيطر بشكل كامل على الحدود مع الأردن، التي يزيد طولها على 360 كيلومترًا، موضحًا أن جزءًا من الحدود السورية الأردنية يقع في محافظة السويداء، وتوجد فيه مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

ولفت إلى أن بعض عمليات التهريب، ولا سيما تهريب المخدرات، تنطلق من تلك المناطق، الأمر الذي يجعل سيطرة الحكومة السورية على حدودها مع الأردن غير مكتملة، بسبب وجود أجزاء من هذه الحدود خارج نطاق سيطرتها.

دمشق وزير الخارجية السوري سوريا الأردن

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