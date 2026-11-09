انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق موسم صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي 2026/2027 عبر منظومة "كارت الفلاح"، وذلك في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج المبكرة للمزارعين بجميع المحافظات.



وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه كاملاً دون أي تلاعب، مشدداً على إحكام الرقابة الكاملة على عمليات توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات ومتابعة الموقف التنفيذي لعمليات الصرف يوميا

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات ومتابعة الموقف التنفيذي لعمليات الصرف يومياً، لتوفير الحصص السمادية المقررة طبقاً للخريطة الزراعية لكل محافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديريات الزراعة للتأكد من توافر الأرصدة الكافية بالجمعيات.



وشدد الوزير على الالتزام التام بضوابط الصرف ومنظومة "كارت الفلاح"، والتواجد الميداني على مدار الساعة لضمان حصول المزارعين على احتياجاتهم الفعلية طبقاً للمقررات السمادية المعتمدة. موجهاً القيادات بتكثيف المرور الدوري والمستمر على الجمعيات بمختلف المراكز والقرى، مع التدخل الفوري لسرعة حل أي شكاوى أو معوقات، مؤكداً عدم التهاون نهائياً مع أي مخالفات تعرقل جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وحماية حقوق الفلاحين.

ومن جهته أوضح الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أنه تم التعامل مع ملف الصرف الشتوي بمرونة وكفاءة عالية والتنسيق المستمر مع كافة الجهات ومديريات الزراعة لمتابعة الموقف التنفيذي يومياً، مشدداً على أن العمل يسير وفق قواعد تنظيمية دقيقة تحقق العدالة التامة في التوزيع وحماية مصالح المزارعين.



فيما أكد الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، مواصلة الإدارة جهودها المكثفة لمتابعة وتنفيذ منظومة توزيع الأسمدة ميدانياً، وتكثيف الحملات الرقابية اليومية بالتعاون مع المديريات للتأكد من انتظام الصرف وتوافر الأرصدة، والحفاظ على حقوق المزارعين كاملة وفقاً للمقررات السمادية المعتمدة.



وأشار إلى أنه قد تم تخصيص الرقم 01000512944، على تطبيق الواتس اب لأول مرة؛ لتلقي شكاوى واستفسارات المزارعين الفورية بشأن توافر الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح، من خلال الادارة المركزية لشئون المديريات، لتسهيل التواصل المباشر وسرعة حل مشكلات الإنتاج الزراعي على أرض الواقع.