بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

دخل حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، دائرة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة، في ظل بحث النادي عن مدير فني جديد لقيادة الفريق.

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ووفقًا لما كشفه الناقد الرياضي محمود شوقي، فإن اسم حسام حسن يتواجد ضمن قائمة المدربين المعروضين على إدارة صن داونز، تمهيدًا لاختيار المدير الفني الذي سيتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن اسم المدير الفني السابق لمنتخب مصر مطروح ضمن الأسماء المعروضة على النادي الجنوب إفريقي، في انتظار حسم إدارة صن داونز موقفها واختيار المدرب الجديد.

يُذكر أن حسام حسن رحل مؤخرًا عن تدريب منتخب مصر، بعدما أعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر له ولإبراهيم حسن، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.