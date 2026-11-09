بركات: حزين على نهاية حسام حسن مع المنتخب.. وأزمة حجازي والشناوي أثرت على تجربته

تحدث محمد بركات عن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، متناولًا أبرز الأزمات التي شهدتها فترة توليه المسؤولية، والأسباب التي أثرت على تجربته مع الفراعنة، مؤكدًا حزنه على الطريقة التي انتهت بها رحلته مع المنتخب الوطني.

وقال محمد بركات، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، إن تاريخ حسام حسن مع منتخب مصر سيظل معروفًا للجميع، مشيرًا إلى أن ما قدمه خلال مسيرته مع الفراعنة لا يمكن تجاهله، رغم النهاية التي شهدتها تجربته التدريبية.

وأضاف بركات أنه يشعر بالحزن بسبب الطريقة التي انتهت بها رحلة حسام حسن مع المنتخب، موضحًا أن المدير الفني السابق كان يستحق نهاية أفضل وأكثر تقديرًا، بالنظر إلى تاريخه ومكانته في كرة القدم المصرية.

وشدد على أن تقييم تجربة حسام حسن لا يجب أن يقتصر على الفترة الأخيرة فقط، بل ينبغي النظر إلى مجمل مسيرته وما قدمه للكرة المصرية، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأزمات التي صاحبت فترة قيادته للمنتخب.

أزمة حجازي وخلافات اللاعبين أثرت على حسام حسن

وتطرق محمد بركات إلى الأزمات التي واجهت حسام حسن خلال توليه تدريب منتخب مصر، موضحًا أن المشكلات بدأت بشكل واضح مع أزمة أحمد حجازي، والتي فتحت الباب أمام العديد من الخلافات داخل المنتخب.

وأشار إلى أن حسام حسن خسر الكثير بسبب الأزمات والخلافات التي حدثت مع عدد من اللاعبين، معتبرًا أن التعامل مع تلك المواقف كان له تأثير كبير على تجربته الفنية وعلاقته ببعض عناصر الفريق.

أزمة الشناوي وغضب جماهير الأهلي

كما تحدث بركات عن أزمة محمد الشناوي، مؤكدًا أنها كانت من المواقف التي أثرت على حسام حسن، خاصة في ظل غضب شريحة كبيرة من جماهير النادي الأهلي.

وأوضح أن هذه الأزمة زادت من الضغوط المحيطة بالمدير الفني، وأسهمت في اتساع دائرة الانتقادات الموجهة إليه، لتصبح الخلافات والأزمات المتتالية أحد أبرز العوامل التي أثرت على تجربته مع منتخب مصر