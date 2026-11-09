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روبيو يلوح بتحركات عسكرية جديدة ضد إيران دفاعاً عن القوات الأمريكية والملاحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يلوح بتحركات عسكرية جديدة ضد إيران دفاعاً عن القوات الأمريكية والملاحة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن قواتها في المنطقة وحماية حركة الملاحة البحرية، محذراً من أن أي تهديد واضح ومباشر للمصالح الأمريكية قد يستدعي تحركاً جديداً.

وقال روبيو، الأحد، إن التحركات الأمريكية ذات طبيعة دفاعية، وترتبط بمستوى التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية أو السفن التجارية، مشيراً إلى أن واشنطن ستتحرك إذا تعرضت قواتها للخطر أو واجهت حركة الشحن تهديدات مباشرة.

وأضاف أن أي إجراءات عسكرية محتملة ستعتمد على طبيعة التهديد، وما إذا كانت القوات الإيرانية تنفذ هجمات أو تستعد لاستهداف المصالح الأمريكية.

وجاءت تصريحات روبيو عقب ضربات أمريكية محدودة استهدفت جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وفي سياق متصل، دافع روبيو عن تعامل إدارة ترامب مع الحرب ضد إيران، قائلاً إن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية يمثل أولوية للأمن القومي الأمريكي، رغم التداعيات السياسية المحتملة للقرارات العسكرية.

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