حلمي مكنش بينتهي.. محمود الونش يحتفل بعودته لمنتخب مصر

احتفل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعودته إلى صفوف منتخب مصر، بعد غياب استمر 3 سنوات، وذلك عقب اختياره ضمن القائمة الأولى التي أعلنها علي ماهر، المدير الفني الجديد للفراعنة، استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر الجاري.

وعبر الونش عن سعادته الكبيرة بالعودة لتمثيل المنتخب الوطني، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع الإصابات، خضع خلالها لـ3 عمليات جراحية، قبل أن يتمكن من استعادة جاهزيته والعودة إلى المشاركة مع الزمالك، ليحصل على فرصة جديدة لارتداء قميص المنتخب.

ونشر مدافع الزمالك رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي، استعاد خلالها تفاصيل رحلته الصعبة، مؤكدًا أن حلم العودة إلى المنتخب لم يفارقه رغم الآلام والتحديات التي واجهها طوال السنوات الماضية.

وقال الونش: «بعد 3 سنين من الغياب عن منتخب مصر، وبعد رحلة طويلة من الإصابة و3 عمليات جراحية، وتعب وألم وصبر ومحاولات كتير، الحمد لله ربنا كرمني ورجعت من جديد لتمثيل منتخب بلدي».

وأضاف: «الرحلة مكنتش سهلة، وكان فيها أيام صعبة كتير، لكن إيماني بربنا وإصراري وحلمي إني أرجع وألبس قميص المنتخب من جديد عمره ما انتهى».

وحرص الونش على توجيه الشكر لكل من ساندوه خلال رحلة العلاج والتأهيل، مشيدًا بدعم الأطباء والأخصائيين والمدربين، إلى جانب أسرته وكل من وقف بجانبه خلال أصعب فترات مسيرته الكروية.

واختتم مدافع الزمالك رسالته بالتأكيد على أن عودته إلى المنتخب منحته دافعًا وطموحًا أكبر لتقديم أفضل ما لديه، قائلًا: «رجعت وأنا عندي إيمان أكبر، وطموح أكبر، ورغبة أكبر إني أقدم كل اللي عندي لبلدي».

