رسالة نارية من أحمد موسى بعد رحيل حسام حسن: مواقفكما لم تتلون.. شكرًا على ما قدمتماه لمصر

حرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه رسالة دعم وتقدير للتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، مشيدًا بما قدماه للكرة المصرية، ومؤكدًا اعتزازه بمواقفهما الوطنية وروحهما القتالية وإصرارهما الدائم على تحقيق الفوز.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقًا): «بحب الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن لأنهما دائمًا بيحبوا ويدعموا البلد ولديهما روح قتالية ومثابرة للفوز، ومواقفهما لم تتغير ولم تتلون مثل آخرين في الوسط الرياضي».

وأضاف: «أسعدونا وفرحوا بلدنا وشعبنا في كأس العالم، وجعلوا منتخب مصر محط أنظار الإعلام العالمي بما قدمه رجال المنتخب من مباريات ممتازة، وكنا قريبين جدًا من دور الـ8 أمام الأرجنتين وخرجنا بفعل فاعل».

وأشار موسى إلى أن حسام حسن والمنتخب الوطني حصلا على دعم كبير من الدولة والجماهير، مؤكدًا أن قرار توجيه الشكر للجهاز الفني لم يكن مرتبطًا بالأمور الفنية أو أداء المنتخب.

كما أشاد باكتشاف حسام حسن عددًا من المواهب الجديدة وتقديمها للمنتخب، ومن بينها زيكو وهيثم حسن، لافتًا إلى أن المدير الفني لا يزال أمامه العديد من الفرص في عالم التدريب، سواء داخل مصر أو خارجها.

واختتم أحمد موسى رسالته متمنيًا التوفيق للتوأم في خطواتهما المقبلة، قائلًا: «شكرًا حسام وإبراهيم حسن».