قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فخ الخمسين يوما.. مناورة إيرانية تحاصر إسرائيل وتُهدد بتركها عاجزة أمام طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مخاوف متزايدة داخل إسرائيل من تحركات إيران السياسية والدبلوماسية، معتبرة أن طهران تتبع مناورة تهدف إلى كسب مزيد من الوقت وتأجيل أي مواجهة عسكرية محتملة، بما قد يضع إسرائيل أمام تهديد إيراني متصاعد دون قدرة حقيقية على مواجهته.

وقال الكاتب العسكري الإسرائيلي آفي أشكنازي، في مقال نشرته الصحيفة، تحت عنوان «فخ الخمسين يومًا: المناورة الإيرانية التي قد تجعل إسرائيل عاجزة»، إن التقارير المتعلقة بالمحادثات بين قطر وإيران تستدعي القلق داخل إسرائيل، في ظل استمرار طهران في مساعيها لتطوير قدراتها النووية وتوسيع ترسانتها من الصواريخ الباليستية.

وأوضح أشكنازي أن الإيرانيين ينظرون إلى المفاوضات عبر القناة القطرية باعتبارها خطوة تكتيكية لكسب الوقت وتأجيل أي هجوم محتمل، انتظارًا لتشكيل مجلسي الكونجرس الأمريكي وبدء أعمالهما، مشيرًا إلى أن طهران تسعى، وفق تقديره، إلى استنزاف ما تبقى من الفترة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي حددها الكاتب بخمسين يومًا إضافية.

وأضاف أن إيران خرجت، وفق تقديره، مستفيدة من جولتي الحرب السابقتين، إذ لا يزال النظام الإيراني قائمًا ويتمتع بالاستقرار، بينما تواصل طهران تعزيز قدراتها العسكرية.

 إسرائيل تفقد نفوذها الدولي

وحذر الكاتب الإسرائيلي من أن المعضلة الكبرى التي تواجه تل أبيب تتمثل في تراجع قدرتها على ممارسة نفوذ سياسي في الولايات المتحدة وأوروبا، معتبرًا أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها المجتمع الدولي راغبًا في الاستماع إلى مواقفها.

وأشار إلى أن هذا التراجع قد يضع إسرائيل أمام مواجهة التهديد الإيراني دون امتلاك الغطاء السياسي اللازم أو القدرة على توظيف القوة العسكرية لوقف طموحات طهران.

في سياق متصل، تطرق أشكنازي إلى الأوضاع الداخلية الإسرائيلية، محذرًا من تصاعد التوترات السياسية والأمنية قبيل انعقاد الجلسة الأولى للكنيست السادس والعشرين، والمخاوف من محاولات التشكيك في نتائج الانتخابات أو عرقلة أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

كما أثار الكاتب مخاوف بشأن احتمال وقوع سيناريو مشابه لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، في ظل دعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد أنصار اليمين المتطرف أمام الكنيست، محذرًا من تداعيات تحول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى طرف في الصراع السياسي الداخلي.

واختتم أشكنازي تحليله بالتحذير من أن تزامن الارتباك السياسي الداخلي مع تراجع النفوذ الدبلوماسي الإسرائيلي، واستمرار إيران في تعزيز قدراتها العسكرية، قد يضع تل أبيب أمام معضلة استراتيجية يصعب التعامل معها.

إسرائيل طهران دونالد ترامب إيران مبنى الكابيتول الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

حسام حسن

رسالة مثيرة من أحمد دويدار لحسام حسن بعد رحيله عن منتخب مصر

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

تقنيات التصوير تحت الماء لحماية السباحين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

كوكا

الأهلي يكشف موعد عودة كوكا للتدريبات.. وتطورات جديدة في إصابة محمد عبدالله

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد