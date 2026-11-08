كان ماشي عكس.. القبض علىً قائد دراجة نارية صدم شخصا بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بقائد دراجة هوائية وإحداث إصابته حال سيره بأحد الشوارع بالأقصر.







بالفحص أمكن تحديد قائد الدراجة الهوائية الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).

وبسؤاله أقر بتضرره من قائد الدراجة النارية لقيامه بالسير عكس الإتجاه والإصطدام به بتاريخ 3 الجارى حال سيره بدراجته بأحد الشوارع بدائرة القسم، محدثاً إصابته ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









