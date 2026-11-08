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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 بنود.. تحديات تواجه علي ماهر قبل توقيع عقود تدريب المنتخب

علي ماهر
علي ماهر
عبدالله هشام

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي أمس توجيه الشكر لحسام حسن وتعيين علي ماهر مديرا فنيا لمنتخب مصر استعدادا لمرحلة جديدة.

وسيوقع علي ماهر عقود تدريب منتخب مصر ويعلن قائمة الفراعنة استعدادا لخوض فترة التوقف الدولي القادمة ومواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وسيشمل عقد على ماهر مع منتخب مصر بنودا لإستمرار الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة وذلك بناءا على الأرقام وإنجازات التي سيحققها المدير الفني الجديد للفراعنة.

تحديات تواجه علي ماهر 

بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027

بلوغ نهائيات أمم أفريقيا القادمة هو الضامن الوحيد لاستمرار علي ماهر في منصبه بدون أي تغيير خلال الفترة المقبلة حيث تعد مجموعة التصفيات هي الأسهل 

بجانب أن المدير الفني السابق حسام حسن نجح في التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا الماضية بسهوله ووصل أيضا لدور نصف النهائي. 

الوصول لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2027

البند الثاني هو الوصول لنصف نهائي أمم أفريقيا ووقتها يتم حماية الجهاز الفني من خطر الإقالة وفي تلك الحالة يعادل علي ماهر انجاز حسام حسن مع الفراعنة في البطولة السابقة

بلوغ نهائيات كأس العالم 2030

اعتاد الجماهير المصرية رؤية منتخب مصر في نهائيات كأس العالم خصوصا بعد زيادة عدد المنتخبات في النسخة السابقة واصبح سهلا التأهل بعد زيادة مقاعد القارة في المونديال 

ونجح حسام حسن في التأهل لنهائي كأس العالم وهو الانجاز المنتظر تحقيقه من علي ماهر خلال الفترة المقبلة للاستمرار في منصبه 

الوصول إلى مركز متقدم في كأس العالم 2030

نجح حسام حسن في التأهل والوصول لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 وهو الانجاز المطالب تحقيقه كحد أدني خلال النسخة القادمة من المونديال 

وسيتطلب على علي ماهر ضرورة معادلة الانجاز على أقل تقدير لضمان الاستمرار في منصبه

سبب اختيار علي ماهر 

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل وكواليس اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للجهاز الفني السابق، كما تحدث عن أسماء المدربين الذين دخلوا دائرة الترشيحات، وحقيقة موقف محمد صلاح قائد الفراعنة من التغييرات الأخيرة داخل المنتخب.

وقال أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن علي ماهر يستحق الحصول على فرصة قيادة منتخب مصر، بعدما قدم مستويات مميزة وأعمالًا ناجحة خلال مشواره التدريبي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الاتحاد يأمل في تحقيق المدير الفني الجديد نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق لم يكن تقليلًا من قيمة العمل الذي قدمه أفراده، مشيرًا إلى أن الظروف التي مر بها المجتمع المصري كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ قرار إنهاء المهمة.

وكشف أبو زهرة أن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر شهدت وجود ثلاثة أسماء، هي حسام البدري ومؤمن سليمان وحسين عبد اللطيف، قبل الاستقرار في النهاية على اختيار علي ماهر لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني الجديد تمسك باختيار أفراد جهازه المعاون بنفسه، وهو ما وافق عليه الاتحاد، لافتًا إلى أن المفاوضات الأولية لم تشهد مناقشة التفاصيل المالية أو مدة التعاقد.

وأشار إلى أن الاتحاد كلف خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بالتفاوض مع علي ماهر بشأن المقابل المالي ومدة العقد، إلى جانب الاتفاق على الأهداف المطلوبة منه، في ظل الاستعدادات الجارية لتحديد قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي.

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