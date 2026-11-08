مصطفى أبوزهرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر.. وموقف محمد صلاح من التغييرات

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل وكواليس اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للجهاز الفني السابق، كما تحدث عن أسماء المدربين الذين دخلوا دائرة الترشيحات، وحقيقة موقف محمد صلاح قائد الفراعنة من التغييرات الأخيرة داخل المنتخب.

مصطفى أبو زهرة يكشف أسباب اختيار علي ماهر

وقال أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن علي ماهر يستحق الحصول على فرصة قيادة منتخب مصر، بعدما قدم مستويات مميزة وأعمالًا ناجحة خلال مشواره التدريبي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الاتحاد يأمل في تحقيق المدير الفني الجديد نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق لم يكن تقليلًا من قيمة العمل الذي قدمه أفراده، مشيرًا إلى أن الظروف التي مر بها المجتمع المصري كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ قرار إنهاء المهمة.

وكشف أبو زهرة أن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر شهدت وجود ثلاثة أسماء، هي حسام البدري ومؤمن سليمان وحسين عبد اللطيف، قبل الاستقرار في النهاية على اختيار علي ماهر لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني الجديد تمسك باختيار أفراد جهازه المعاون بنفسه، وهو ما وافق عليه الاتحاد، لافتًا إلى أن المفاوضات الأولية لم تشهد مناقشة التفاصيل المالية أو مدة التعاقد.

وأشار إلى أن الاتحاد كلف خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بالتفاوض مع علي ماهر بشأن المقابل المالي ومدة العقد، إلى جانب الاتفاق على الأهداف المطلوبة منه، في ظل الاستعدادات الجارية لتحديد قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي.

أبو زهرة يوضح موقف محمد صلاح من تغييرات منتخب مصر

وتحدث عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد الفراعنة يمثل قيمة كبيرة للكرة المصرية، وأن استمراره في تمثيل المنتخب لأطول فترة ممكنة يعد مكسبًا مهمًا للكرة المصرية.

وشدّد على أن محمد صلاح لم يتدخل في أي وقت في اختيارات المدير الفني أو القرارات المتعلقة بتعيين المدربين ورحيلهم، مؤكدًا أن هذه الأمور تظل من اختصاص المسؤولين عن إدارة المنتخب.

كما وصف زيارة هاني أبو ريدة إلى محمد صلاح بأنها زيارة أب لابنه، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب كان ملتزمًا بالانضمام إلى المعسكر في موعده المحدد، ولم تكن التغييرات التي شهدها الجهاز الفني سببًا في تغيير موقفه أو التأثير على التزامه تجاه منتخب مصر.