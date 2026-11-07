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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر

علي ماهر
علي ماهر
حسن العمدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، عن ملامح التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، خلفًا لحسام حسن، بعد قرار اتحاد الكرة إجراء تغييرات على القيادة الفنية للفراعنة.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني الجديد سيضم محمد عبد الكريم في منصب المدرب، وباسم علي مساعدًا للمدير الفني، فيما سيتولى مصطفى فتحي مهمة تدريب حراس المرمى، ومحمد الزغبي مسؤولية تحليل الأداء.

وأشار إلى استمرار دييجو في منصب مدرب الأحمال، إلى جانب استمرار الدكتور محمد أبو العلا في قيادة الجهاز الطبي، بينما يتولى محمد عباس مهمة المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني.

وجاء التشكيل الذي كشف عنه أحمد شوبير للجهاز الجديد كالتالي:

علي ماهر: مديرًا فنيًا.

محمد عبد الكريم: مدربًا.

باسم علي: مدربًا مساعدًا.

مصطفى فتحي: مدربًا لحراس المرمى.

محمد الزغبي: محلل أداء.

دييجو: مدربًا للأحمال.

الدكتور محمد أبو العلا: رئيسًا للجهاز الطبي.

محمد عباس: منسقًا إعلاميًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، وتكليف علي ماهر بتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، مع تكليفه بعرض تصوره بشأن تشكيل الجهاز الفني الجديد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.

أحمد شوبير شوبير منتخب مصر علي ماهر

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