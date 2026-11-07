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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم: استهداف سفينة حاولت مغادرة المياه بعد زيارة ميناء إيراني

سنتكوم
سنتكوم
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عُمان، بعدما قالت إنها حاولت مواصلة الإبحار ومغادرة المنطقة عقب مغادرتها ميناءً إيرانيًا، رغم تلقيها تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية، في تطور جديد ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ووفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن بيان القيادة المركزية، فإن السفينة التي تحمل اسم «M/V Ocean Molica»، وتُعرف أيضًا باسم «Arika Sun»، وترفع علم بنما، تجاهلت التحذيرات الأمريكية وحاولت عبور المياه الإقليمية، بعدما كانت قد غادرت ميناءً إيرانيًا في وقت سابق.

وأوضحت القيادة أن طائرة مقاتلة أمريكية أطلقت ذخيرة دقيقة أصابت مؤخرة السفينة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع ومنعها من مواصلة رحلتها، مشيرة إلى أن العملية لم تسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم، وفق الرواية الأمريكية.

وأضافت «سنتكوم» أن الإجراء جاء في إطار تطبيق القيود البحرية على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، داعية السفن التجارية إلى الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن القوات البحرية الأمريكية، ومتابعة الإشعارات الملاحية خلال الإبحار في خليج عُمان والمناطق القريبة من مضيق هرمز.

ويكتسب الحادث أهمية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لخليج عُمان ومضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز والتجارة البحرية العالمية، كما أن أي قيود أو اضطرابات في حركة الملاحة بالمنطقة تثير مخاوف بشأن سلامة السفن واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي الواقعة في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار الإجراءات الأمريكية الرامية إلى منع حركة السفن من الموانئ الإيرانية وإليها.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعطيل سفينة شحن خليج عُمان القوات الأمريكية

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