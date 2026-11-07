قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة بالمراكز

نائب محافظ الوادي الجديد
نائب محافظ الوادي الجديد
أ ش أ

 تابع محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لمنظومة ملفات تقنين أراضي الدولة، ورصد مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بمختلف مراحل العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عبر الفيديو كونفراس، شارك فيه رؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالمحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج التنفيذ في ضوء التشريعات المنظمة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بالطلبات الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 نسبة 98%، فيما أسفرت جهود العمل وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 عن تحرير 131 عقدًا حتى الآن.

كما جرى استعراض موقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الجديدة، والتي تم الانتهاء من فحصها والبالغ عددها 5037 طلبًا، إلى جانب تكثيف أعمال اللجان المختصة، والانتهاء من معاينة 1000 حالة حتى نهاية شهر أكتوبر، بما يعكس تطور معدلات الأداء وتقدم الإجراءات التنفيذية بالمنظومة.

وناقش الاجتماع آليات تسريع دورة العمل، ومراجعة مراحل فحص الطلبات وإجراء المعاينات والرفع المساحي، وتدقيق الخرائط الرقمية واستيفاء إجراءات العرض على لجان البت، فضلًا عن بحث المعوقات التي تواجه بعض مراحل التنفيذ وأسباب تأخر عدد من الإجراءات، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين المراكز والجهات المعنية، وتعزيز المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وصون حقوق الدولة وفقًا للضوابط القانونية والمواعيد المحددة.

نائب محافظ الوادي الجديد منظومة ملفات تقنين أراضي معدلات الإنجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

شانجان السفن 2027

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

إصلاح زجاج السيارة DIY

هل يمكن إصلاح شروخ الزجاج الأمامي بنفسك؟ إليك ما يجب معرفته

مازدا سبيد 3

مازدا تحطم آمال عشاق Speed 3 في عودة الهاتشباك الرياضية

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد