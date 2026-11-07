وزير خارجية إيطاليا يعلن تعرضه لهجوم إلكتروني بسبب موقفه من أوكرانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأنه تم تسريب بياناته الشخصية على "الإنترنت المظلم" من قبل قراصنة إلكترونيين مما يعرضه لتهديدات وترهيبات جديدة.

ورأى وزير خارجية إيطاليا – في بيان على منصة إكس اليوم - أن موقف بلاده من أوكرانيا هو السبب السياسي وراء استهدافه، فضلا عن أنها رد فعل على جهود الحكومة الإيطالية لتعزيز الأمن السيبراني لوزارة الخارجية.

وأضاف إنهم يستهدفون عائلته أيضا فهم على استعداد للدفع مقابل الحصول على مزيد من المعلومات عنه وعن أحبائه، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بترهيبه بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن بلاده تواجه حربا هجينة، مشيرا إلى أنه طلب من قمة مجموعة السبع في باريس يوم الاثنين المقبل لوضع هذا الموضوع في صميم النقاشات.