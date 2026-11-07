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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

برومو حكاية حب مسموم
برومو حكاية حب مسموم
تقى الجيزاوي

كشفت منصة «MBC شاهد» عن البرومو التشويقي الأول لحكاية «حب مسموم»، التي تمثل رابع حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، أحد أعمال المنصة الأصلية التي تقدم قصصًا منفصلة مستوحاة من جرائم حقيقية. 

وتضم قائمة أبطال «حب مسموم» نور النبوي، وفرح يوسف، وفاتن سعيد، ومحمد عبده، وهايدي عبد الخالق، وهي من تأليف مها الوزير، وإخراج أحمد عادل سلامة، وإنتاج مجدي الهواري.

استعدادات تصوير حكاية «جثة حية»

وفي سياق متصل، يواصل أبطال وصناع حكاية «جثة حية» استعداداتهم النهائية لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ضمن حكايات المشروع نفسه.

ويشارك في بطولة العمل رانيا يوسف، وأحمد مجدي، وثراء جبيل، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج حسام علي، ويتولى تصميم الأزياء دنيا عبد المعبود، والديكور كريم المهدي، ومدير التصوير أحمد بشاري.

منصة «MBC شاهد» حب مسموم القصة الكاملة

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