الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة 25

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، 4 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

تزايد فرص سقوط الأمطار

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد أجواءً أقرب إلى الشتاء، مع تزايد فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع وصول كتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا، ساهم في تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الماضية.

استمرار الأجواء الباردة نسبيًا

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الأسبوع الجاري بين 24 و25 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيًا خلال فترات الليل.