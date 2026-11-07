رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

أعلن رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي رسميًا تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

تشكيل حكومة الإحتلال الإسرائيلي

حسب صحيفة يديعوت أحرونوت أعلن رئيس الإحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج رسميًا أنه سيكلف رئيس حزب «يَشَر!» جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.



ودُعي آيزنكوت لحضور مراسم التكليف، المقرر إقامتها غدًا في مقر رئاسة الإحتلال الإسرائيلي، في تمام الساعة الخامسة مساءً.



وبمجرد تكليفه، سيكون أمام آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة.

وفي حال الحاجة إلى مزيد من الوقت، يحق لرئيس الدولة، بموجب القانون، منحه مهلة إضافية تصل إلى 14 يومًا، حسب التقرير.