القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض ومنضدة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين في الإسكندرية باستخدام سلاح أبيض ومنضدة خشبية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 31 أكتوبر المنقضي، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بين طرف أول: (عاطل - مصاب بكدمات وسحجات بالوجه")، وطرف ثانٍ: (حارس عقار)؛ لخلافات مالية بينهما، قاما على أثرها بالتعدي على بعضهما بالضرب باستخدام "سلاح أبيض - منضدة خشبية"؛ مما أدى لحدوث إصابة الأول.

وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة "لأحدهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهما ضبط (الأدوات المستخدمة في التعدي).

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.