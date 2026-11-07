محافظ القاهرة ورئيس جامعة المنصورة يناقشان رسالة دكتوراه حول تطوير حوكمة الإدارة المحلية

شارك الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق حول تطوير حوكمة الإدارة المحلية، بحضور اللواء طارق مرزوق، بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق.

شارك في لجنة المناقشة والحكم الدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة والمشرف على الرسالة، كما حضر المناقشة الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد لطفي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والشخصيات العامة.

جاءت الرسالة بعنوان «نحو نظرية عامة للحوكمة في مجال الإدارة المحلية»، مقدمة من الباحث إسلام محمد إبراهيم، وناقشت الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بما يعزز كفاءة المؤسسات المحلية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة متطلبات التنمية.

ورحب الدكتور شريف خاطر بمحافظ القاهرة، معربًا عن اعتزازه بمشاركته في المناقشة، ومقدرًا حرصه على الحضور وتخصيص جزء من وقته للمشاركة في هذا اللقاء العلمي، رغم ارتباطاته ومسؤولياته، بما يعكس اهتمامه بالقضايا العلمية والبحثية، وحرصه على إثراء النقاش حول أحد الموضوعات المهمة المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية. وأكد أن مشاركة القيادات التنفيذية إلى جانب القامات الأكاديمية والقانونية تثري الحوار العلمي، وتربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأعرب عن تقديره لحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة والشراكة المحورية التي تجمع الجامعة بالمحافظة، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الجامعة أن التعاون بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة التنفيذية؛ حيث تتكامل الإمكانات العلمية والبحثية والطبية للجامعة مع جهود المحافظة وخططها التنفيذية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتخصصات الجامعية في دعم المشروعات التنموية، والتعامل مع القضايا المجتمعية، وتقديم حلول علمية للتحديات التي تواجه المحافظة.

وأكد أن مناقشة الرسائل العلمية تمثل إحدى أهم صور الحوار الأكاديمي؛ إذ لا تقتصر على استكمال متطلبات الحصول على الدرجة العلمية، وإنما تتيح تقييم الجهد البحثي ومناقشة النتائج، والوقوف على ما يقدمه الباحث من إضافات علمية تسهم في إثراء المعرفة القانونية وربطها بالواقع العملي.

وأضاف أن البحث العلمي في مجال القانون يكتسب أهمية خاصة؛ لارتباطه بتحقيق التوازن بين القواعد القانونية ومتطلبات المجتمع، واستشراف التطورات والمستجدات التي تفرض نفسها على المشرع والقضاء والفقه. وأكد تطلعه إلى مناقشة علمية جادة وموضوعية، تستند إلى دقة التحليل وحرية الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يحقق أهداف البحث القانوني ويثري المعرفة العلمية.

و أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بالمشاركة في لجنة مناقشة الرسالة، وبزيارته جامعة المنصورة للمرة الأولى، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، كما أعرب عن اعتزازه بلقاء اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية

وأكد أهمية موضوع الحوكمة في الإدارة المحلية، خاصة في ضوء النقاشات الجارية بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد، وما يستلزمه تطوير هذا القطاع من رؤى ومقترحات تستند إلى الخبرات التنفيذية والدراسات العلمية.

وأوضح أن الإدارة المحلية في مصر تمتلك تاريخًا ممتدًا، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بتنمية قدرات العاملين، والتدريب، واختيار القيادات، مشددًا على ضرورة تطوير آليات العمل والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في تقديم حلول عملية للارتقاء بمستوى الأداء.

من جانبه، رحب اللواء طارق مرزوق بمحافظ القاهرة، معربًا عن سعادته بمشاركته في المناقشة، ومؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين القيادات التنفيذية، لا سيما في الملفات المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن حوكمة منظومة الإدارة المحلية ترتكز على تطوير آليات العمل، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءة الأداء، وحسن توظيف الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويعزز كفاءة التعامل مع قضاياهم، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق مستهدفات التنمية

وأكد أن جامعة المنصورة تمثل شريكًا أساسيًا للمحافظة في مختلف ملفات العمل، وأن التعاون بين الجانبين يتجاوز المجالات الأكاديمية والبحثية إلى الاستفادة من خبرات الأساتذة والعلماء في دراسة المشكلات ووضع الحلول المناسبة، والمشاركة في تطوير القطاعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأعرب الدكتور وليد الشناوي عن تقديره لمشاركة رئيس الجامعة ومحافظ القاهرة في لجنة المناقشة، وحضور محافظ الدقهلية، مشيرًا إلى أن هذا التشكيل يجمع بين الخبرة القانونية والأكاديمية والتجربة التنفيذية، ويضيف أبعادًا علمية وعملية للنقاش حول قضايا الإدارة المحلية.

وأوضح أن الدراسة تتناول قضية قانونية وإدارية مهمة، وتسعى إلى تأصيل إطار عام للحوكمة في مجال الإدارة المحلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويدعم تطوير منظومة العمل المحلي في ضوء المتغيرات والتحديات الراهنة.

وفي ختام المناقشة، وبعد تداول لجنة المناقشة والحكم وتقييم الرسالة، أوصت اللجنة بمنح الباحث إسلام محمد إبراهيم درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تقديرًا لما تضمنته الرسالة من إضافة علمية جديدة في مجال القانون العام، وما أظهره الباحث من إلمام بموضوع الدراسة وفهم لمحتواها والنتائج التي توصل إليها ومدلولاتها، فضلًا عن سلامة منهجها العلمي.