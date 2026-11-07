قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة ورئيس جامعة المنصورة يناقشان رسالة دكتوراه حول تطوير حوكمة الإدارة المحلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى

شارك الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق حول تطوير حوكمة الإدارة المحلية، بحضور اللواء طارق مرزوق، بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق.

شارك في لجنة المناقشة والحكم الدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة والمشرف على الرسالة، كما حضر المناقشة الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد لطفي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والشخصيات العامة.

جاءت الرسالة بعنوان «نحو نظرية عامة للحوكمة في مجال الإدارة المحلية»، مقدمة من الباحث إسلام محمد إبراهيم، وناقشت الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بما يعزز كفاءة المؤسسات المحلية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة متطلبات التنمية.

ورحب الدكتور شريف خاطر بمحافظ القاهرة، معربًا عن اعتزازه بمشاركته في المناقشة، ومقدرًا حرصه على الحضور وتخصيص جزء من وقته للمشاركة في هذا اللقاء العلمي، رغم ارتباطاته ومسؤولياته، بما يعكس اهتمامه بالقضايا العلمية والبحثية، وحرصه على إثراء النقاش حول أحد الموضوعات المهمة المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية. وأكد أن مشاركة القيادات التنفيذية إلى جانب القامات الأكاديمية والقانونية تثري الحوار العلمي، وتربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأعرب عن تقديره لحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة والشراكة المحورية التي تجمع الجامعة بالمحافظة، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الجامعة أن التعاون بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة التنفيذية؛ حيث تتكامل الإمكانات العلمية والبحثية والطبية للجامعة مع جهود المحافظة وخططها التنفيذية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتخصصات الجامعية في دعم المشروعات التنموية، والتعامل مع القضايا المجتمعية، وتقديم حلول علمية للتحديات التي تواجه المحافظة.

وأكد أن مناقشة الرسائل العلمية تمثل إحدى أهم صور الحوار الأكاديمي؛ إذ لا تقتصر على استكمال متطلبات الحصول على الدرجة العلمية، وإنما تتيح تقييم الجهد البحثي ومناقشة النتائج، والوقوف على ما يقدمه الباحث من إضافات علمية تسهم في إثراء المعرفة القانونية وربطها بالواقع العملي.

وأضاف أن البحث العلمي في مجال القانون يكتسب أهمية خاصة؛ لارتباطه بتحقيق التوازن بين القواعد القانونية ومتطلبات المجتمع، واستشراف التطورات والمستجدات التي تفرض نفسها على المشرع والقضاء والفقه. وأكد تطلعه إلى مناقشة علمية جادة وموضوعية، تستند إلى دقة التحليل وحرية الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، بما يحقق أهداف البحث القانوني ويثري المعرفة العلمية.

و أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بالمشاركة في لجنة مناقشة الرسالة، وبزيارته جامعة المنصورة للمرة الأولى، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، كما أعرب عن اعتزازه بلقاء اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية

وأكد أهمية موضوع الحوكمة في الإدارة المحلية، خاصة في ضوء النقاشات الجارية بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد، وما يستلزمه تطوير هذا القطاع من رؤى ومقترحات تستند إلى الخبرات التنفيذية والدراسات العلمية.

وأوضح أن الإدارة المحلية في مصر تمتلك تاريخًا ممتدًا، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بتنمية قدرات العاملين، والتدريب، واختيار القيادات، مشددًا على ضرورة تطوير آليات العمل والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في تقديم حلول عملية للارتقاء بمستوى الأداء.

من جانبه، رحب اللواء طارق مرزوق بمحافظ القاهرة، معربًا عن سعادته بمشاركته في المناقشة، ومؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين القيادات التنفيذية، لا سيما في الملفات المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن حوكمة منظومة الإدارة المحلية ترتكز على تطوير آليات العمل، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءة الأداء، وحسن توظيف الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويعزز كفاءة التعامل مع قضاياهم، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق مستهدفات التنمية

وأكد أن جامعة المنصورة تمثل شريكًا أساسيًا للمحافظة في مختلف ملفات العمل، وأن التعاون بين الجانبين يتجاوز المجالات الأكاديمية والبحثية إلى الاستفادة من خبرات الأساتذة والعلماء في دراسة المشكلات ووضع الحلول المناسبة، والمشاركة في تطوير القطاعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

 وأعرب  الدكتور وليد الشناوي عن تقديره لمشاركة رئيس الجامعة ومحافظ القاهرة في لجنة المناقشة، وحضور محافظ الدقهلية، مشيرًا إلى أن هذا التشكيل يجمع بين الخبرة القانونية والأكاديمية والتجربة التنفيذية، ويضيف أبعادًا علمية وعملية للنقاش حول قضايا الإدارة المحلية.

وأوضح أن الدراسة تتناول قضية قانونية وإدارية مهمة، وتسعى إلى تأصيل إطار عام للحوكمة في مجال الإدارة المحلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويدعم تطوير منظومة العمل المحلي في ضوء المتغيرات والتحديات الراهنة.

وفي ختام المناقشة، وبعد تداول لجنة المناقشة والحكم وتقييم الرسالة، أوصت اللجنة بمنح الباحث إسلام محمد إبراهيم درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تقديرًا لما تضمنته الرسالة من إضافة علمية جديدة في مجال القانون العام، وما أظهره الباحث من إلمام بموضوع الدراسة وفهم لمحتواها والنتائج التي توصل إليها ومدلولاتها، فضلًا عن سلامة منهجها العلمي.

الدقهلية محافظة المنصوره جامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

شانجان السفن 2027

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

إصلاح زجاج السيارة DIY

هل يمكن إصلاح شروخ الزجاج الأمامي بنفسك؟ إليك ما يجب معرفته

مازدا سبيد 3

مازدا تحطم آمال عشاق Speed 3 في عودة الهاتشباك الرياضية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد