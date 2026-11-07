رسالة دكتوراه تجمع محافظا الدقهلية والقاهرة .. تفاصيل

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، في إطار التنسيق والتعاون المستمرين بين المحافظتين، وفي مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية، لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، بعنوان "نحو نظرية عامة للحوكمة في مجال الإدارة المحلية".

ورحب محافظ الدقهلية بمحافظ القاهرة، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة، ومؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بين المحافظتين، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل التنفيذي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأعرب محافظ القاهرة عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده محافظة الدقهلية من حراك علمي وأكاديمي متميز، وبالمكانة العلمية والبحثية المرموقة التي تحظى بها جامعة المنصورة، ودورها الرائد في دعم منظومة البحث العلمي وإعداد الكوادر العلمية المتخصصة في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، اصطحب محافظ الدقهلية محافظ القاهرة في جولة بديوان عام المحافظة، تفقدا خلالها متحف أعلام الدقهلية، الذي يوثق مسيرة عدد من الشخصيات البارزة التي أسهمت في إثراء تاريخ المحافظة، إلى جانب الجدارية التي تضم صور وأسماء محافظي الدقهلية السابقين، تخليدًا لجهودهم في خدمة المحافظة وأبنائها.

كما تابعا عرض جزء من الفيلم الوثائقي الذي يستعرض تاريخ محافظة الدقهلية وأبرز مقوماتها وإنجازاتها، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، قبل أن يتفقدا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث اطلع محافظ القاهرة على إمكاناتها ودورها في متابعة وإدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي ختام الزيارة، أهدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، درع المحافظة إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تقديرًا لزيارته، واعتزازًا بالعلاقات الطيبة والتعاون المستمر بين الجانبين.