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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر ومالاوي

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب مالاوي، المقررة إقامتها يوم 13 نوفمبر الحالي، في تمام التاسعة مساءً، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بالتعاون مع شركة تذكرتي»، وحرصا على تسهيل حضور الجماهير ومساندتها للمنتخب الوطني.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

300 جنيه للمقصورة الأمامية، و 200 جنيه للدرجة الأولى يمين ويسار، و75 جنيها للدرجة الثانية، و 50 جنيهًا للدرجة الثالثة يسار، بينما خصصت مدرجات الدرجة الثالثة يمين لجماهير المنتخب الضيف.

الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر منتخب مالاوي المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2027

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