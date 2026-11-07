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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر المنتظرة لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا| خاص

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

تترقب الجماهير المصرية إعلان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويتصدر ملف محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول، المشهد قبل إعلان القائمة، في ظل الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وهو ما أثار تساؤلات حول موقفه من الانضمام إلى المعسكر المقبل.

وعلم “صدى البلد” أن حسام حسن استقر على ضم محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المحترفين، في إطار الاستعداد للمباراتين المقبلتين.

وتحمل قائمة نوفمبر أهمية خاصة بالنسبة لمحمد صلاح، إذ تمثل فرصة لعودة الظهور بقميص المنتخب الوطني، وسط مؤشرات على تجاوز حالة الجدل التي أحاطت بعلاقته بالجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن القائمة الرسمية يوم الأحد 8 نوفمبر، على أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم الاثنين 9 نوفمبر، استعدادًا لمواجهتي مالاوي، اللتين يسعى خلالهما الفراعنة لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوارهم في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

حسام حسن منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الإفريقية 2027 كأس الأمم الإفريقية محمد صلاح

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