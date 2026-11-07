طريقة عمل بطاطا بالبشاميل بالخطوات

تعد البطاطا بالبشاميل من الوصفات الشتوية المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وإليكم طريقة عمل البطاطا بالبشاميل بالخطوات .

مقادير بطاطا بالبشاميل

1 كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة

2 كوب مياه سلق البطاطا

قرفة

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا باودر

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملعقة كبيرة زبدة

بيضة

جوز هند

طريقة تحضير بطاطا بالبشاميل

في وعاء على النار ضعي الزبدة، دقيق، لبن، ماء سلق البطاطا، مع استمرار تقليب المكونات جيدا للحصول على خليط البشاميل المطلوب.

في بولة ضعي قرفة على البطاطا المسلوقة مع قليل من الخليط السابق وجوز هند وتقلب المكونات جيدا.

ضيفي بيض وفانيليا على البشاميل مع استمرار التقليب.

في بايركس توضع طبقة من خليط البطاطا ثم طبقة البشاميل.

يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي ثم يقدم