الشاي أم الماتشا.. أيهما أفضل لصحة الكبد ومنع تراكم الدهون؟

قد يتفوق الماتشا قليلاً على الشاي فيما يتعلق بصحة الكبد؛ وذلك لكونه غنياً بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل التهاب الكبد وتراكم الدهون فيه. ومع ذلك، يمكن اعتبار كلا النوعين خياراً مفيداً للكبد إذا تم تحضيرهما بالطريقة الصحيحة.

الماتشا قد يكون أفضل لصحة الكبد



الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يُصنع عن طريق طحن أوراق الشاي وتحويلها إلى مسحوق ناعم. يحتوي الماتشا على مضادات أكسدة تُعرف بـ "الكاتيكينات" (catechins)، ومن أبرزها مركب "إيبيغالوكاتيكين غالات" (EGCG). قد تساعد هذه المركبات في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عاملان قد يسهمان في تلف الكبد.

ونظراً لأن الماتشا يحتوي على ورقة الشاي كاملة، فإنه يوفر عادةً كمية أكبر من مضادات الأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر العادي المُحضّر بالطريقة التقليدية. وعلى الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات على البشر، تشير الأبحاث إلى أن الكاتيكينات الموجودة في الماتشا والشاي الأخضر قد تساعد الجسم على معالجة الدهون بكفاءة أكبر، وتقليل تراكمها في الكبد.

قد يكون لهذا دور في التعامل مع "مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي" (MASLD)، وهي حالة تنتج عن تراكم الدهون الزائدة في الكبد. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الأبحاث التي تناولت الماتشا وصحة الكبد أُجريت على الحيوانات.

وقد خلصت مراجعة علمية أُجريت عام 2020 إلى أن الشاي الأخضر قد يسهم في خفض مستويات إنزيمات الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، لكنه لا يقدم فوائد تُذكر لصحة الكبد لدى البالغين الأصحاء. وبشكل عام، يبدو أن للماتشا إمكانات واعدة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثيراته المباشرة على الكبد.



الشاي خيار صحي أيضًا



يُحضّر الشاي التقليدي من الشاي الأسود والتوابل مثل القرفة والزنجبيل والهيل والقرنفل. ويحتوي عادةً على الحليب والسكر.

مقارنةً بالماتشا، يحتوي الشاي على كمية أقل من الكاتيكينات المرتبطة بفوائد محتملة للكبد. ومع ذلك، فهو غني بمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأسود والتوابل، والتي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف. لكن لا توجد دراسات كافية على البشر حول تأثير الشاي على صحة الكبد.

يحتوي الشاي عادةً على كمية أقل من الكافيين لكل حصة مقارنةً بالماتشا، مع العلم أن الكمية تختلف باختلاف المنتج وطريقة التحضير. وهذا ما قد يجعل الشاي خيارًا أفضل إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين أو ترغب في تناول مشروب منخفض الكافيين في وقت لاحق من اليوم.